Jak długo trwa nauka programowania Java?

Ile czasu zajmuje nauczenie się Javy? Czy 6 miesięcy wystarczy, by zacząć programować w Javie? To pytania, które często padają z ust osób rozpoczynających przygodę z programowaniem. Nic dziwnego, że użytkownicy chcą dowiedzieć się, po jakim czasie będą gotowi podjąć pierwszą pracę na stanowisku juniora. Oczywiście nie da się udzielić jednoznacznych odpowiedzi - proces uczenia będzie dla każdego inny.

Zespół CodeGym, internetowej platformy do nauki Java, jest ekspertem w tej dziedzinie i postara się wyjaśnić, jak uczyć się w sposób najbardziej efektywny, co w rezultacie pozwoli skrócić do minimum czas potrzebny na naukę języka.

Co to znaczy "umieć Javę"

Na początku warto wyjaśnić, co oznacza pojęcie "znać Javę". Najtrafniejszym stwierdzeniem jest "umieć rozwiązać problem za pomocą Javy". Problemem może być napisanie prostego programu, przeczytanie i zrozumienie kodu lub debugowanie. Może to być też większe przedsięwzięcie, jak stworzenie projektu dla określonej firmy X. Wszystko sprowadza się zatem do znajomości kodu, który zrobiłby to, czego potrzebuje użytkownik.

Człowiek uczy się całe życie

Nie istnieje coś takiego jak "granica nauki" Javy. Języka można uczyć się tak do końca życia. Dlaczego? Java ciągle ewoluuje, a tym samym zmienia się jej zakres. Nie powinien to być jednak powód do paniki ani argument do przerwania nauki. Po opanowaniu pewnej części materiału dalsza nauka nie stanowi już takiego problemu. Wręcz przeciwnie - jest miłą przygodą, którą można porównać do eksplorowania nowych miejsc w podróży. Ile czasu zajmuje opanowanie materiału uznawanego za konieczne "minimum"? Z reguły jest to możliwe w czasie od 3 do 12 miesięcy - zależnie od tego, ile godzin dziennie użytkownik jest w stanie poświęcić nauce. Pojawia się tu jednak kilka niuansów.

Java Core

Java Core to podstawy języka Java - wymagane minimum, które musi znać każdy, kto chce aplikować na juniorskie stanowisko. Dopiero po ich opanowaniu można zacząć zgłębiać inne zagadnienia (JUnit czy biblioteki).

Core Java obejmuje fundamentalne pojęcia języka takie jak

Podstawowe typy i obiekty

Podstawowe konstrukcje (operatory specjalne, pętle, rozgałęzienia)

Koncepcje OO

Klasy opakowujące (Wrapper Classes)

Kolekcje

Wielowątkowość

Strumienie wejścia/wyjścia (I/O)Obsługa wyjątków Zazwyczaj jednak kandydaci na juniorskie stanowiska powinni znać coś więcej niż tylko Java Core. Czego warto uczyć się w dalszej kolejności?

Programista programiście nierówny

W przeprowadzonej w 2019 r. przez CodeGym ankiecie można spotkać się z historiami osób, które dostały pierwszą pracę jako Java Junior, znając tylko Java Core. Firmy, które ich zatrudniły, były gotowe przeszkolić takie osoby w trakcie pracy. Jest to jednak rzadkie zjawisko i nie należy nastawiać się na taki obrót spraw. Oto lista istotnych technologii, które powinni znać programiści Java:

(Core Java)

API JDK

Java 8 (wyrażenia Lambda)

Biblioteki testujące (JUnit)

Spring Framework

Spring Boot i Spring MVC

Hibernate

JDBC Zatem pytanie "Ile czasu zajmuje nauka Javy?" jest dość złożone. Zależy, o jak bardzo szczegółową wiedzę chodzi. Nauka może zająć 3 miesiące w przypadku Java Core lub kilka lat, jeśli weźmiemy pod uwagę naukę wszystkich dostępnych dodatków i technologii.

Wybierz mądrze

W sieci można znaleźć wiele różnych informacji na temat Javy. Łatwo jest się w tym wszystkim pogubić. Czasami, gdy nie rozumiesz jakiegoś tematu, warto wygooglować nowe źródła. Niemniej, zanim zaczniesz zapisywać setki nowych zakładek z tutorialami, warto rozpocząć naukę od dedykowanego kursu programowania - np. na platformie CodeGym. Po wybraniu określonego kursu, dobrze jest trzymać się go aż do ukończenia podstawowego poziomu. W ten sposób zaoszczędzisz czas i unikniesz błądzenia bez celu po Internecie.

Kurs CodeGym

Decydując się na konkretny kurs, warto zwrócić uwagę na program oraz stosunek teorii do praktyki. Zadań praktycznych powinno być o więcej niż samych definicji. Teoria jest ważna, jednak to praktyka czyni mistrza! Przykładowe cechy kursu CodeGym to 100% online - kurs odbywa przez Internet, co oznacza, że nie musisz czekać miesiącami na utworzenie grupy.

Możliwość uczenia się z dowolnego miejsca i w dowolnym tempie - nauka odbywa się na Twoich zasadach; uczysz się skąd chcesz i ile chcesz.

80% praktyki - zyskujesz dostęp do 1200 zadań czyli ponad 500 godzin ćwiczeń!

Wirtualny Mentor - czeka na Ciebie Twój osobisty, wirtualny nauczyciel, który weryfikuje rozwiązane zadania.

Techniki nauczania oparte na wizualizacji, storytellingu, motywacji i grach.

Integracja z Intellij IDEA - CodeGym uczy studentów jak pracować w jednym z najpopularniejszych współczesnych IDE: IntelliJ IDEA.

Społeczność Java - spotkasz grupę użytkowników, którzy zawsze chętnie odpowiedzą na Twoje pytania. Platforma CodeGym została stworzona przez programistów. Dzięki temu nauka już od pierwszych lekcji staje się przyjemna i zrozumiała nawet dla osób, które wcześniej nie programowały. Techniki kodowania są nauczane w odpowiedniej dla początkujących kolejności, a sam kurs jest dostępny zarówno na komputery stacjonarne, jak i urządzenia mobilne.

Przygotuj się na dużo nauki

Warto więc na samym początku wyznaczyć czas, który chce się przeznaczyć na programowanie. Marzysz, by kodowanie stało się Twoim zawodem? Jeśli tak, przygotuj się na codzienną naukę przez 1-3 godziny.

Staraj się nie robić długich przerw w nauce ani nie zwlekać z nauką tematów, które nie są dla Ciebie w pełni zrozumiałe. Codzienna praktyka, wytrwałość i motywacja - to wszystko na pewno będzie Ci potrzebne, jeśli zdecydujesz się na naukę Javy i pokrewnych technologii.

Jeśli będziesz postępować zgodnie z harmonogramem, przestrzegał właściwych proporcji między teorią i praktyką, ćwiczył codziennie przez co najmniej 1-3 godziny, nie bał się zadawać pytań, to jest całkiem możliwe, że nauczysz się Javy do poziomu, który pozwoli Ci znaleźć pierwszą pracę w ciągu 6-12 miesięcy. A co dalej? Pozostaje Ci kontynuować naukę jako Developer i rozwijać się podczas pracy w interesujących projektach!

Nigdy nie przestawaj się uczyć

Bycie programistą to ciągła nauka i doskonalenie umiejętności. Zawód dewelopera niesie za sobą wiele korzyści - od dobrej pensji przez brak problemów ze znalezieniem pracy, po ciekawe i satysfakcjonujące projekty. Ci, którzy jeszcze przed pierwszą lekcją programowania myślą już tylko o posadzie Seniora i świetnej wypłacie, powinni raz jeszcze zastanowić się, czy na pewno chcą obrać ten kierunek. Nauka Javy, choć jest obecnie powszechnie dostępna i może wydawać się przyjemna, niekoniecznie usłana jest różami. Java w praktyce oznacza częste problemy, nad których rozwiązaniem trzeba spędzić wiele godzin, a nawet dni. Osoba zaczynająca naukę powinna być tego świadoma i liczyć się z tym, że nauka Javy to proces - nawet osoby z 10-letnim doświadczeniem nadal uczą się nowych rzeczy.

Niemniej programowanie to piękna przygoda, która na pewno nie pozwoli Ci się nudzić, a dla osób wystarczająco zdeterminowanych może okazać się prawdziwą pasją. CodeGym pomoże Ci w tej ekscytującej przygodzie.