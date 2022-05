Polacy chcą pracować w IT. 25 proc. z nas chce zmienić branżę

Branża IT ciągle kusi Polaków. Najnowszy raport wskazuje, że co czwarty z nas zastanawia się nad przebranżowieniem się i poszukaniem pracy w obszarze słynącym z wysokich zarobków.

Raport "Praca w IT", który został przygotowany przez firmę Evolution, zajmującą się tworzeniem oprogramowania do gier online wskazuje, że Polaków ciągnie do nowoczesnych technologii. Zgodnie z udostępnionymi informacjami blisko 25 proc. z nas jest zainteresowanych zmianą obecnej branży na IT.

O tym, że praca w branży IT jest świetnie wynagradzana, nie trzeba nikogo przekonywać. Jest to też najczęściej wskazywany przez respondentów powód ewentualnej zmiany pracy. Wskazało go aż 78,93 proc. badanych. Uczestnicy badania wskazywali jednak na szereg innych zalet, które sprawiają, że są oni zainteresowani zmianą obszaru zatrudnienia.

Drugim z elementów, który jest dla Polaków kuszący, jest praca zdalna. Możliwość pracy z domu lub dowolnego innego miejsca na świecie docenia 64,05 procent. To jeden z dowodów na to, że pandemia koronawirusa bardzo mocno zmieniła nasze podejście do pracy.

Ten aspekt wskazało 59,50 proc. osób zainteresowanych zmianą pracy. Dla 57,85 proc. badanych istotna była możliwość udziału w ciekawych projektach. Kolejnym punktem jest możliwość obcowania z nowymi technologiami. Ten element wskazało 54,13 proc. badanych.

- Atrakcyjne wynagrodzenie, premie, czy ciekawe bonusy rzeczywiście potrafią sprawić, że specjalista zastanowi się nad zmianą pracy i dołączy do Evolution. Jednak to, co w mojej opinii jest równie ważne, a widzę to, obserwując naszych pracowników oraz nowe talenty, które nieustannie pozyskujemy, to rozwój. Widzimy, że specjaliści IT oczekują od pracodawców ciekawych wyzwań, angażujących projektów i możliwości ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji. Co oczywiście staramy się zapewnić naszym pracownikom - komentuje Konrad Brominski z Evolution.

Jakie dziedziny IT interesują Polaków?

Polacy w największej liczbie wskazują na zainteresowanie testowaniem oprogramowania. Tę gałąź branży IT wstawiło 30,17 proc. badanych. Samo programowanie wskazało 18,60 proc. badanych, a na trzecim miejscu znalazła się obsługa IT, typowana przez 11,16 proc. badanych.