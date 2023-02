Każą ci wymienić kartę SIM? To mogą być oszuści

Orange zacznie w 2024 r. wyłączanie sieci 3G. W przypadku osób, które korzystają ze starych kart SIM, może być to związane z koniecznością wymiany starej karty na nową, obsługującą sieć nowszej generacji. Przestępcy też są świadomi nadchodzących zmian i starają się wykorzystać informacje na ten temat, próbując oszukiwać klientów sieci.

Operator ostrzega przed działaniami oszustów, którzy, podszywając się pod Orange, próbują nakłonić klientów sieci do zapłaty za wymianę kart SIM 3G. Jedna z klientek zgłosiła się do operatora z informacją, że ktoś, dzwoniąc z numeru 502224686, chciał namówić ją do zapłaty za nową kartę.