Kobieta oddała telefon do naprawy. Straciła ogromną kwotę pieniędzy

Policjanci z Nysy informują, że na początku maja zgłosiła się do nich kobieta, która złożyła zawiadomienie o popełnieniu oszustwa. Z jej relacji wynika, że najprawdopodobniej doszło do niego, kiedy przekazała swój telefon do naprawy podczas pobytu we Włoszech. Kobieta straciła ok. 87 tys. euro, czyli blisko 400 tys. złotych. Nie wiadomo, jaką konkretnie metodą posłużyli się oszuści. Niewykluczone, że skorzystali z danych zapisanych na smartfonie i/lub szkodliwego oprogramowania.