Vinted o tym, jak bezpiecznie kupować. Zapamiętaj te zasady

Wśród najczęściej stosowanych przez nich metod jest phishing. Przestępcy starają się przygotowywać strony internetowe, które bardzo wyraźnie przypominają prawdziwe serwisy do dokonywania płatności on-line. Niestety nie służą one do wykonywania przelewów, a do wyłudzania danych i czyszczenia kont użytkowników. Vinted ostrzega użytkowników i apeluje o ostrożność.