Nowe laptopy Lenovo Legion na IEM 2023. Dalsza ewolucja udanego designu

Prezentacja nowych laptopów gamingowych Legion Pro 7i i Pro 5i 8. generacji odbyła się w towarzystwie Johna Miedema piastującego stanowisko Director of Product and Business Development EMEA w Lenovo.

Wyraźnie widać, że firma zdecydowała się pozostać przy udanym designie obudowy ze starszych wersji i np. od spodu poprawiono perforację mającą poprawić przepływ powietrza do wentylatorów. Więcej zmian poza zastosowaniem mobilnych procesorów Intel Core 13. generacji i układów graficznych Nvidia GeForce RTX 40XX dotyczy poprawy układu chłodzenia.

Lenovo tutaj odeszło pod zastosowania ciepłowodów na rzecz efektywniejszych komór parowych w połączeniu z zastosowaniem pasty termoprzewodzącej opartej na ciekłym metalu (modele Pro 7i) co pozytywnie wpłynęło na zwiększenie pojemności cieplnej układu chłodzenia (progres o 35 W). Ponadto nowe laptopy Lenovo Legion wreszcie zyskały możliwość ręcznego ustawienia krzywej pracy wentylatorów, której wcześniej brakowało.

To wszystko umożliwi okiełzanie najnowszych układów Nvidii z najwyższym dla mobilnych GPU TGP. W przypadku np. RTX-a 4080 i 4090 mowa o TGP na poziomie 175 w podczas gdy dla układów RTX-ów 4050, 4060 oraz 4070 będzie to 140 W. Te poziomy powinny przełożyć się na większą liczbę kl./s w porównaniu do konkurentów z niższymi TGP. Z kolei do towarzystwa będą procesory Intel Core i7-13500HX, i7-13700HX bądź i9-13900HX i maksymalnie do 32 GB pamięci DDR5.

Lenovo także bardzo chwali się dedykowanym układem sztucznej inteligencji LA1 AI, który dzięki zastosowaniu uczenia maszynowego po pewnym czasie potrafi zmaksymalizować wydajność grach i programach. Mowa tutaj o dynamicznym dostosowaniu parametrów pracy układów "w locie" w trybie zbalansowanym.

Tryb AI Engine+ ma zapewniać osiągi zbliżone do tego, co oferuje tryb wysokiej wydajności bez jego minusów w postaci zwiększonego zapotrzebowania na energię. Co ciekawe jest to układ w całości zaprojektowany i wyprodukowany przez Lenovo.













Poza tym gracze otrzymają bardzo dobrej klasy 16-calowe ekrany IPS o rozdzielczości 2560x1600 pikseli w dwóch wariantach, z czego jeden to konstrukcja 240 z Hz z jasnością 500 cd/m2, a druga to wariant 165 Hz z jasnością maksymalną 300 cd/m2. Obydwa ekrany zajmujące ponad 93 proc. całkowitej dostępnej powierzchni charakteryzują się też dobrym pokryciem palet barwowych (165 Hz ma 100 proc. palety sRGB, a 240 Hz 100 proc. Adobe RGB) i mają certyfikat X-Rite Pantone Certified.

Do tego można zaliczyć możliwość szybkiego ładowania baterii 0 do 80 proc. w ciągu zaledwie 30 minut przez USB-C o mocy do 140 W czy podświetlaną klawiaturę TrueStrike z klawiszami numerycznymi i dużym wygodnym w użyciu touchpadem.

Przedsprzedaż nowych laptopów rusza jeszcze w lutym, a szersza dostępność nastąpi od marca. Ceny najwyższych konfiguracji laptopów Legion Pro i5i i 7i mają oscylować w okolicy 14 oraz 17 tys. zł co jest bardzo znaczącą kwotą, ale jak wiemy z przykładów kart desktopowych wzrost cen laptopów gamingowych opartych na nowych RTX-ach był pewny i jedynym pytaniem pozostawało tylko jak bardzo.

