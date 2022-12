Kupowałeś w Żabce? Niektóre żappsy przepadną po 31 grudnia

O szczegółach programu lojalnościowego Żabki można przeczytać na oficjalnej stronie i w regulaminie. "Punkty zebrane w terminie od 01.11 do 31.10 danego roku rozliczeniowego, w przypadku niewykorzystania ich na nagrody do 31.12 – przepadają" - czytamy w krótkiej informacji. Żabka zachęca więc do ich bieżącego zamieniania na nagrody.