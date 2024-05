Wiadomość SMS. Zwróć uwagę na komunikat o przesyłce

SMS o paczce może trafić do każdego, czego przykładem jest kolejna sytuacja, z którą spotkał się nasz czytelnik. Do pana Jacka trafiła wiadomość, w której ktoś podszywa się pod OLX, sugerując konieczność kliknięcia linku, by "otrzymać płatność". To fałszywy SMS i próba wyłudzenia danych.