Legendarne Voodoo 5 6000 wystawione na aukcji za 14 tys. dolarów

Karty graficzne 3Dfx Voodoo to legenda na rynku komputerów. Niektórzy z Was pewnie pamiętają, że taki sprzęt w latach 90-tych był marzeniem wielu graczy i entuzjastów. Ostatnie projekty nie były jednak zbyt udane, co doprowadziło do upadki legendy. Ostatecznie marka 3Dfx została przejęta przez Nvidię, a część planowanych konstrukcji w ogóle nie pojawiło się na rynku.