Luka w zabezpieczeniach warta 100 tys. dolarów. Odkrył ją student

Za swoje odkrycie student otrzymał nagrodę od Apple'a z programu bug bounty w wysokości 100,5 tys. dolarów (przy obecnym kursie to ponad 408 tys. złotych). Jak podaje appleinsider, to rekordowa kwota wypłacona jako nagroda - przynajmniej z puli tych podawanych do publicznej informacji. Teoretycznie maksymalna nagroda w programie wynosi nawet milion dolarów, ale to Apple decyduje (kierując się powagą konkretnej sprawy), czy ujawnienie wysokości nagrody w danym przypadku jest zasadne.