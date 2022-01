Malware podpisany przez Microsoft? Trojan Zloader omija podpisy cyfrowe

Podpisywanie plików wykonywalnych w Windows to podstawowa metoda weryfikacji autentyczności i bezpieczeństwa programu. Podpis cyfrowy jest dołączany do końca pliku i pokrywa większość kod wykonywalnego pliku PE, choć można podpisywać także inne pliki, nie tylko EXE. Podpisy są sprzężone z systemową bazą zaufanych certyfikatów i podlegają konfiguracji za pomocą Usług Kryptograficznych Windows.

Sposoby te to oczywiście rezultaty błędów, dziur i słabości w implementacji mechanizmu podpisów w Windows. Microsoft wielokrotnie łatał usługi kryptograficzne dla podpisów plików, dzięki czemu czasami likwidował poważne słabości i wprowadzał bokiem sporo zamieszania. Na przykład, łata na podatność CVE-2020-1599 wprowadziła ochronę przed bezkarnym "dopisywaniem" złośliwych treści do podpisanego pliku bez jego unieważniania, ale jest ona włączona tylko w ograniczonym stopniu.

Dzieje się tak ze względu (między innymi) na inną podatność, CVE-2020-1464 , która po naprawie doprowadziła do oznaczania oficjalnego instalatora Google Chrome jako plik ze sfałszowanym podpisem. Microsoft już 8 lat temu, przy okazji CVE-2013-3900, wiedział że naprawa nadmiernie liberalnej weryfikacji podpisów doprowadzi do problemów.

Działa to następująco: podpis cyfrowy pokrywa sekcje kodu w pliku DLL, więc nie da się wstrzyknąć złośliwego kodu bez unieważnienia podpisu. Ale można wstrzyknąć dodatkowe dane w sam podpis - jako dodatkową sekcję. Nie da się już dopisywać danych za podpisem (to właśnie robił Google), ale sam podpis jest na tyle elastyczny, że można dorzucić do niego śmieci, bez naruszenia jego struktury.

Zloader wykorzystuje plik DLL podpisany przez Microsoft. Podpis jest poprawny, a kod który pokrywa jest bezpieczny i faktycznie pochodzi z Redmond. Jednakże, w sekcji przeznaczonej na podpis jest trochę "luzu". Wystarczy go na tyle, by umieścić tam... skrypt w języku Visual Basic.

VBS i MSHTA okazują się być niezwykle wyrozumiałe. Wykonanie "skryptu", w którym 98% treści to binarny kod wykonywalny, a dopiero 2% na końcu to skrypt, który ma jakiś sens, jest możliwe. VBS potraktuje po prostu całą resztę pliku jako "błąd składni" i wykona tylko część, którą rozumie. Oprogramowanie antywirusowe zwróci uwagę na to, że w systemie działa WSH (interpreter Visual Basica, coraz częściej jest to dowód na złośliwe działanie), ale zobaczy, że zajmuje się on plikiem "z Microsoftu", więc odwoła alarm.