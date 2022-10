Mapa, którą trzeba znać. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Istnieje wiele możliwości, by poinformować o potencjalnym zagrożeniu. Nie każdy wie, że w Polsce działa Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Narzędzie to pozwala każdemu obywatelowi zgłosić miejsce potencjalnie niebezpieczne, a także sprawdzić, jakich zgłoszeń w danym rejonie dokonali inni.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest dostępna w Geoportalu. W łatwy sposób można tam odnaleźć interesujące nas miejsce, korzystając z wbudowanej wyszukiwarki. Wystarczy wpisać tam adres, by móc przejrzeć wszelkie zagrożenia, które zostały zgłoszone w danej lokalizacji. Po odpowiednim zbliżeniu można sprawdzić co i kiedy zostało zasygnalizowane.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to dobre narzędzie, do szybkiego ostrzegania społeczności o występujących w danym regionie zagrożeniach. Jest to też informacja dla służb. Policja przypomina jednak, że do zgłaszania sytuacji, które wymagają pilnej interwencji, należy skorzystać z numeru alarmowego 112.