Masz konto w ING Banku Śląskim? Uważaj na dziwne SMS-y

Link z powyższej wiadomości w chwili pisania niniejszego tekstu już nie działa, ale oszuści z pewnością rozsyłają dziesiątki podobnych SMS-ów z innymi łączami. Warto być czujnym i po prostu ich nie klikać - przenoszą zapewne do spreparowanego formularza logowania do banku, gdzie dane uwierzytelniające zostaną przesłane wprost do atakujących. Na podobnej zasadzie działają trojany bankowe w aplikacjach. W obydwu przypadkach finał to kradzież pieniędzy z konta bankowego ofiary.