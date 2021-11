Moc i bezpieczeństwo, czyli chroń się przed cyberatakami i wygraj Mustanga GT

O tym, że najsłabszym ogniwem w zabezpieczeniach cyfrowych jest człowiek, napisano już wiele. Socjotechniki, jakich używają cyberprzestępcy, wykorzystują schematy, na jakich opiera się ludzkie działanie oraz emocje, które tymi działaniami często rządzą. Strach i chęć szybkiego zysku to najistotniejsze z nich, ale nie zapominajmy o ciekawości czy zwykłym braku czasu lub roztargnieniu.

Powodowani tymi mechanizmami użytkownicy komputerów i smartfonów bez większej refleksji klikają w przesłane mailem czy SMS-em linki "do banku", zgadzają się na zainstalowanie oprogramowania pobranego z nieznanych stron lub podają dane swojej karty kredytowej w fałszywych sklepach internetowych.

Nie bez przyczyny strony logowania większości banków wyświetlają często krzyczący komunikat, ostrzegający przez oszustami podającymi się za pracowników banku czy fałszywymi wiadomościami, kierującymi do fejkowych stron logowania. CERT Polska ostrzega nawet przed odbieraniem numerów przychodzących z banku:

Ogólna rada brzmi więc: nie podawaj nikomu danych dotyczących twoich kont, nie klikaj w żadne linki, przesłane rzekomo od banku, unikaj nieznanych stron, które udostępniają pliki czy programy.

Łatwo powiedzieć, ale przecież często spędzamy przy komputerze wiele godzin dziennie odwiedzając setki witryn! Dlatego potrzebujemy wsparcia – czyli dobrego programu chroniącego komputer przed wirusami i innymi zagrożeniami w sieci.

Nie tylko antywirus

Takie programy zwykliśmy określać jako "antywirusy", chociaż zakres ich działania wykracza daleko poza zwykłą ochronę przed złośliwym oprogramowaniem. Jednym z najbardziej znanych twórców takiego oprogramowania jest firma ESET, która z powodzeniem wykorzystuje swoje prawie 20-letnie doświadczenie na tym rynku i oferuje doceniane zabezpieczenia, chroniące przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami internetowymi, nawet tymi, które jeszcze nie są znane i sklasyfikowane.

Ta ochrona oferowana jest w trzech pakietach – ESET NOD32 Antivirus, ESET Internet Security oraz ESET Smart Security Premium.To świeże wersje znanych pakietów ochronnych dla użytkowników indywidualnych, wzbogacone o nowe funkcje.

Wraz z premierą tych programów ESET uruchomił platformę ESET HOME, która ułatwia zarządzanie posiadanymi produktami. Można z niej korzystać przez przeglądarkę internetową lub aplikację mobilną, a umożliwia ona na przykład sprawowanie kontroli rodzicielskiej czy zarządzanie hasłami na różnych urządzeniach.

ESET NOD32 Antivirus – czyli absolutna podstawa

Każdy komputer powinien mieć zainstalowany program antywirusowy, choćby najprostszy. NOD32 Antivirus jest podstawowym produktem firmy ESET, co nie znaczy bynajmniej, że jego skuteczność jest niska. Na bieżąco skanuje komputer i pobierane pliki, chroni przed phishingiem, czyli oszustwami za pomocą np. kierowania użytkownika na fałszywe strony internetowe. Skanuje wszystkie nośniki USB, a także umożliwia zablokowanie możliwości korzystania z zewnętrznych źródeł danych, takich jak dyski twarde czy pendrive’y.

Program blokuje ataki typu exploit, czyli takie, które skutecznie unikają wykrycia przez tradycyjne aplikacje antywirusowe. Chroni przed atakami wykorzystującymiluki w przeglądarkach, ale też np. plikach PDF. I oczywiście zabezpiecza przed ransomware – złośliwym oprogramowaniem, które szyfruje dane na komputerze, a potem żąda okupu za ich odblokowanie.

ESET Internet Security – zaawansowana ochrona

Zapewnia bezpieczeństwo komputera lub laptopa dzięki inteligentnej wielowarstwowej ochronie, łączącej sprawdzone funkcje antywirusowe z innymi formami zabezpieczeń. Chroni przed wirusami, robakami, oprogramowaniem szpiegującym i wszystkimi pozostałymi zagrożeniami internetowymi.

Zabezpiecza komputer podczas korzystania z bankowości internetowej i zakupów online – automatycznie chroni transakcje w witrynach bankowych i pomaga dokonywać bezpiecznych płatności online.

ESET Internet Security to też personalny firewall, który blokuje hakerom dostęp do komputera i sprawia, że użytkownik jest niewidoczny podczas korzystania z publicznej sieci Wi-Fi. Program umożliwia też ochronę dzieci w internecie dzięki Kontroli Rodzicielskiej, która umożliwia blokowanie niechcianych treści według wieku dziecka, kategorii lub konkretnych witryn internetowych. Chroniony jest też dostęp do kamery internetowej, użytkownik dostaje alert, jeśli ktoś próbuje uzyskać do niej dostęp.

ESET Internet Security to też ochrona smartfonów i tabletów opartych na systemie Android. Poza zabezpieczeniami przed cyberprzestępcami ma też niezwykle użyteczną funkcję lokalizowania urządzenia. Co ciekawe – aktywna ochrona przed kradzieżą sprawia, że gdy program wykryje podejrzane zachowanie, na przykład użycie niewłaściwego kodu PIN, automatycznie robione są zdjęcia i wysyłane do platformy ESET HOME, wraz z informacją o lokalizacji telefonu, aktualnym adresem IP i innymi danymi.

Podobne zabezpieczenia działają też na zgubionym lub skradzionym laptopie – program rejestruje aktywność osoby, która znalazła lub ukradła urządzenie i wysyła informacje do właściciela, który może też np. wysłać wiadomość na skradziony komputer, zwiększając w ten sposób szanse na jego odzyskanie.

ESET Smart Security Premium – pełne zabezpieczenia

To najwyższa ochrona dla codziennych użytkowników sieci, zapewnia najlepszą równowagę między wykrywaniem, szybkością i użytecznością. Chroni przed wirusami i oprogramowaniem szpiegującym. Zabezpiecza przed ransomware, czyli blokuje złośliwe oprogramowanie, które próbuje zablokować dostęp do danych.

Jednym słowem – ESET Smart Security Premium oferuje wszystkie funkcje ESET Internet Security plus kilka dodatkowych udogodnień.

Jednym z nich jest funkcja Live Guard, oparta na systemie uczenia się zagrożeń, dzięki czemu oprogramowanie może chronić komputer nawet przed formami ataków, które jeszcze nie zostały nigdzie sklasyfikowane. Analiza podejrzanych plików jest dokonywana w chmurze, w środowisku odizolowanym od komputera użytkownika. Czy to przydatne? Wystarczy wspomnieć, że codziennie do sieci trafia nawet milion różnych wariantów wirusów, w tym właśnie zupełnie nowe.

Innym wyróżnikiem tej wersji jest możliwość szyfrowania danych na komputerze i nośniach pamięci. ESET Smart Security Premium to też Manager haseł, który nie tylko umożliwia zapamiętanie i ochronę danych dostępowych, ale też ostrzega, gdy jakieś hasło zostało ujawnione w sieci.

Jedną z obaw przed instalowaniem programów antywirusowych jest przekonanie, że pochłaniają one zasoby komputera, przez co spowalniają jego działanie. Oprogramowanie ESET – w każdej wersji – oszczędza zasoby i jest niezauważalne dla użytkownika, chroniąc go jednocześnie podczas pracy, korzystania z sieci społecznościowych, grania w gry online lub gdy podłącza do komputera jakikolwiek nośnik wymienny.

ESET na sterydach, czyli wygraj Forda Mustanga

Takie są prawa rynku, że nawet najlepsze produkty potrzebują promocji. Firmy idą w różną stronę – jedne obniżają ceny, inne dodają przeróżne gadżety. Firma ESET postanowiła pójść własną drogą, chociaż też z wykorzystaniem gadżetu. Trzeba jednak przyznać, że gadżet w tym przypadku jest wyjątkowy. A można go dostać, biorąc udział w loterii ESET.

Każdy, kto do 15 grudnia kupi któryś z produktów ESET, może wygrać hulajnogi elektryczne MI Electric Scooter Pro2 (co miesiąc jest 5 takich nagród), vouchery do sklepu Decathlon (15 miesięcznie) albo nagrodę główną, czyli właśnie Forda Mustanga GT.

To prawdziwy drogowy potwór, z silnikiem o mocy aż 450 koni mechanicznych! Pięć litrów w układzie V8 zapewnia niewiarygodne osiągi, a radości z jazdy tym motoryzacyjnym cudeńkiem nie da się porównać z niczym innym.

W loterii można wziąć udział, kupując nową licencję lub przedłużając dotychczasową. W grę wchodzą opisane tu programy ESET NOD32 Antywirus, ESET Internet Seucirity i ESET Smart Security Premium oraz dodatkowo ESET Cyber Security i ESET Cyber Security Pro. Wystarczy zainstalować kupiony program na komputerze i zgłosić swoje uczestnictwo na stronie www.lodaria-eset.pl.

Dodajmy jeszcze, że każdy może przetestować dowolny program ESET przed zakupem pełnej wersji – przez 30 dni, zupełnie za darmo, i to ze wszystkimi funkcjami.