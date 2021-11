Hasła do logowania stanowią istotny temat i warto zastanowić się nad takimi, które zagwarantują nam większe bezpieczeństwo. W związku z tym dobrze zobaczyć, co może być złym pomysłem i trafiło na listę łatwych do złamania, popularnych haseł.

Kwestie bezpieczeństwa w sieci stanowią głęboki temat, który często jest przez nas poruszany. Jedną z popularnych metod stanowi chociażby podszywanie się pod pomoc techniczną (miliony takich ataków każdego miesiąca). Co ciekawe, czasem wcale nie trzeba silić się na wyrafinowane techniki, bo dla zadowalających efektów często wystarczy wklepywać najpopularniejsze hasła.

Pomimo tego, że wiele usług narzuca określone zasady bezpieczeństwa i po prostu wymusza na swoich użytkownikach bardziej skomplikowane hasła, wygląda na to, że wciąż jest sporo okazji do zastosowania sprawdzonego, starego i dobrego "123456". Pokazuje to między innymi ciekawe zestawienie przygotowane przez NordPass, firmę skupiającą się na zarządzaniu hasłami.

123456 jest niezwykle popularnym hasłem

Należy podkreślić, że lista udostępniona przez NordPass została przygotowana we współpracy z niezależnymi ekspertami od cyberbezpieczeństwa, a wykorzystano do tego bazę o wielkości 4 TB. Skupiono się na tym, jak często wykorzystywane jest dane hasło oraz ile czasu potrzeba do tego, żeby je złamać.

Na pierwszym miejscu znajduje się "123456", ponieważ czas wymagany do złamania tego hasła został oszacowany na mniej niż 1 sekundę, a dodatkowo jest to konfiguracja cyfr, którą według badania wykorzystano co najmniej 100 milionów razy. Drugie pod względem popularności jest trochę dłuższe "123456789", ale tutaj jest mowa o zaledwie 46 milionach zastosowań w formie hasła.

Lista zawiera również popularne "qwerty" (22 miliony), "password" (20 milionów), a także "111111" (13 milionów). Do ciekawszych pozycji można zaliczyć "1q2w3e" (8 milionów), ponieważ z pozoru wygląda na coś bardziej złożonego, ale ostatecznie można szybko zauważyć, że za popularnością takiej konfiguracji znaków stoi przystępność podczas samego procesu wpisywania.

Słyszysz takie słowa? Rozłącz się, bo to "vishing"

Z tłumu wyróżnia się także "iloveyou" (4 miliony), "monkey" (2 miliony), "fuckyou" (1 milion), football (1 milion) czy princess (1 milion). Cała lista najpopularniejszych haseł ma aż 200 pozycji i warto się z nią zapoznać, ponieważ jest to niewątpliwa ciekawostka, ale przy okazji można zwrócić uwagę na to, czego unikać podczas wymyślania swoich haseł. Całość jest zamknięta przez "xxx", którego popularność została oszacowana na niemal 300 tysięcy zastosowań.

10 najpopularniejszych haseł w Polsce

Wyżej poruszyliśmy kwestię łatwych do złamania, najpopularniejszych haseł we wszystkich analizowanych krajach. Teraz ograniczymy udostępnione wyniki do samej Polski, ponieważ warto zwrócić na nie dodatkową uwagę.