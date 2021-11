Wśród osób zagrożonych tego rodzaju atakami są głównie aktywiści, dziennikarze, obrońcy praw człowieka oraz członkowie grup społeczeństwa obywatelskiego. Zdaniem Apple, tacy użytkownicy są celami indywidualnych ataków ze względu na to, że ich akcje mogą nie podobać się rządowi.

W przeciwieństwie do tradycyjnych cyberprzestępców, hakerzy sponsorowani przez państwo mają wykorzystywać wyjątkowe zasoby, aby zaatakować bardzo niewielką liczbę konkretnych osób i ich urządzeń. To zaś znacznie utrudnia wykrywanie tych ataków i zapobieganie im.

Apple podaje, że tego rodzaju ataki są bardzo złożone, ich opracowanie kosztuje miliony dolarów i często muszą zostać szybko wykonane, by były skuteczne. Zdecydowana większość użytkowników nigdy nie będzie celem takich ataków.

Powiadomienia od Apple zawierają dodatkowe kroki, które powinni wykonać powiadomieni użytkownicy, aby ochronić urządzenia, a wraz z nimi - swoją prywatność i bezpieczeństwo. Wśród zaleceń rozsyłanych do narażonych osób znalazła się poniższa lista porad:

Jeśli należymy do grup szczególnie narażonych na ataki bądź obecnie doświadczamy pilnego incydentu związanego z bezpieczeństwem cyfrowym, możemy skontaktować się z Access Now. Jest to organizacja non-profit, która może zapewnić pomoc w nagłych wypadkach, zapewnić nam wsparcie techniczne i zasoby edukacyjne za pośrednictwem linii pomocy dotyczącej bezpieczeństwa cyfrowego.