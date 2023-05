Chcesz naprawić telefon? Zrób to, inaczej możesz mieć kłopoty

Serwis telefonu komórkowego to nic przyjemnego. Często może być to usługa względnie droga, w dodatku na długi czas pozbywamy się urządzenia, z którego chcąc nie chcąc korzystamy bardzo często. Niektórzy mają więcej pecha. Komenda Powiatowa Policji w Nysie opisała przypadek, w którym kobietę okradziono na kwotę 87 tys. euro po tym, jak oddała telefon do naprawy.

Przed takim działaniem da się uchronić. Smartfon powinien być odpowiednio przygotowany, zanim odda się go do serwisu. Z danych udostępnionych przez autoryzowany serwis MTTC, należący do Grupy Digital Care wynika, że w kwietniu do naprawy wpłynęło blisko 100 urządzeń, w których włożone były karty SIM lub kart SD z danymi klientów.

Pozostawienie karty SIM w telefonie to wręcz proszenie się o kłopoty. Oszuści bez większych problemów będą mogli wówczas wykorzystać urządzenie np. do wyprowadzenia środków z aplikacji bankowych.

Przed oddaniem urządzenia do naprawy usuń dane

Jeśli to możliwe konieczne jest skasowanie danych z urządzenia przed oddaniem go do naprawy. W przypadku urządzeń z systemem Android opcja ta nazywa się zazwyczaj "Przywróć ustawienia fabryczne". Dla iPhone'ów należy wybrać opcję "wyzeruj iPhone'a". Spowoduje to skasowanie wszelkich danych z urządzenia, dzięki czemu nieuczciwy serwisant nie będzie mógł w żaden sposób nam zaszkodzić. Skasowane zostaną wszelkie dane, ustawienia i pliki z telefonu.

Warto jednak pomyśleć o zrobieniu kopii zapasowych danych. Smartfony dysponują funkcjami, które pozwalają na generowanie kopii zapasowej danych, np. przy wykorzystaniu Dysku Google, Dropboxa czy usługi OneDrive. Możliwe jest wykonanie kopii zapasowej plików, zdjęć czy kontaktów. Na iPhone'ach przy włączonej funkcji "Backup w iCloud" kopia zapasowa jest przesyłana automatycznie do iCloud, gdy urządzenie jest podłączone do zasilania i sieci Wi-Fi.

- Jeśli przeszkodą w zgraniu danych jest niesprawny wyświetlacz - w urządzeniach Apple autoryzowany serwis podłącza sprawny komponent. W ten sposób może wprowadzić kod blokady (bez odblokowania nie ma możliwości zgrania danych na komputer). Jeśli nie działa łączność z komputerem – dane trzeba zgrać do chmury lub w inne miejsce - bezprzewodowo - wyjaśnia Mateusz Kukla, ekspert iMad, autoryzowanego serwisu Apple, który również należy do Grupy Digital Care.

Aby zminimalizować ryzyko natknięcia się na nieuczciwy serwis, najlepiej jest wybrać jednostkę autoryzowaną. Tego typu serwis powinien stanowić gwarancję bezpieczeństwa. Pracownicy takich punktów postępują zgodnie z ustalonymi procedurami w kontekście dbania o dane klienta.

- Jeśli podczas naprawy wymieniamy nośnik danych lub cały smartfon, a urządzenie uruchamia się - przywracamy ustawienia fabryczne. W innej sytuacji, gdy nie mamy takiej możliwości w serwisie, wadliwe podzespoły wysyłamy do magazynu producenta, gdzie są formatowane i niszczone - tłumaczy ekspert iMad.

Karol Kołtowski, dziennikarz dobreprogramy.pl