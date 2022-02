Sposób na telemarketerów. Jedna zmiana i unikniesz rozmowy

Telemarketerzy regularnie dzwonią do większości osób, ale zarówno użytkownicy Androida, jak i iOS-a mogą skorzystać z systemowych metod blokowania nieznanych numerów, by uniknąć niechcianych rozmów. W obydwu systemach funkcje te działają jednak nieco inaczej, przez co warto znać szczegóły i w razie potrzeby pomóc sobie dodatkową aplikacją. Tutaj metod konfiguracji jest dużo więcej.

Telemarketerzy i blokowanie w Androidzie

W przypadku Androida kluczowa opcja to Identyfikacja rozmówcy i ochrona przed spamem, co można aktywować w ustawieniach aplikacji telefonu. Co ciekawe, jest to funkcja rozwijana już od Androida 6.0, więc można z dużą dozą bezpieczeństwa założyć, że jest dostępna w znakomitej większości smarfonów z Androidem na polskim rynku.

Google opisuje działanie tego zabezpieczenia dla całego Androida w dokumentacji. Dowiadujemy się stąd, że istotą działania jest wyświetlanie danych osoby dzwoniącej na podstawie informacji z tzw. "wizytówek Google", w praktyce będących elementem usługi Google Moja Firma. Powyższe zrzuty ekranu to z kolei przykład smartfonu Samsunga z Androidem 12, gdzie użytkownik odsyłany jest do konfiguracji usługi Hiya dostępnej także jako odrębna aplikacja.

Po włączeniu opisywanej funkcji, kiedy do użytkownika dzwoni numer spoza książki telefonicznej, smartfon sam pobierze informacje o telefonującym - o ile jego dane znajdują się w bazie Google'a. To może pomóc zidentyfikować spam i zrezygnować z odbierania telefonu od telemarketera.

Alternatywą są dodatkowe aplikacje. W przypadku Androida warto sprawdzić na przykład program Truecaller lub propozycje samych operatorów. Popularną opcją jest alternatywny dialer Orange Telefon, który również wyposażono w opcje blokowania spamu i zdaniem wielu użytkowników działa sprawnie.

Telemarketerzy i blokowanie w iOS-ie

W przypadku iOS-a blokowanie połączeń od niezapisanych w książce numerów domyślnie działa nieco inaczej. Systemowa propozycja to wyciszanie telefonów od nieznanych osób.

Poskutkuje to odrzucaniem połączeń od wszystkich, którzy nie są zapisani w telefonie, nie widnieją na liście ostatnich połączeń i nie są sugerowani przez Siri (na podstawie treści wiadomości e-mail lub SMS-ów). W praktyce jest to rozwiązanie agresywne i może prowadzić do szybkiego odrzucenia istotnego połączenia.