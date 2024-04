Okradli trzy gminy na 11 mln zł. Przestępcy staną przed sądem

Okazało się, że nie była to jedyna taka historia w Polsce. Jak podaje serwis miedziowe.pl, zorganizowana grupa przestępcza działała od stycznia 2021 r. do kwietnia 2022 r. Wykorzystywała związane z pandemią obostrzenia i dzwonili do urzędów gmin. Łącznie próbowali nawiązać "współpracę" z setką samorządów. Finalnie przestępcy okradli trzy gminy.