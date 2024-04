Oszukiwali operatorów. Nastolatkowie wyłudzili ponad 100 tys. zł

Skradzione dane osobowe mogą być naprawdę cenne i złodzieje o tym wiedzą. Jak podaje Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, 14-letni mieszkaniec Szczytna wpadł na sposób, jak pozyskać sprzęt od operatora telekomunikacyjnego, nie musząc za niego płacić. Nie był to sposób legalny, a na nieszczęście nastolatka policja zdołała dojść do tego, kto stoi za oszustwem.

To jednak nie jedyny przykład kreatywnych pod względem przestępczym nastolatków. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą, wspólnie z kryminalnymi z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zajmowali się podobną sprawą. Na szkodę jednego z operatorów działał tym razem duet przestępców – 18- i 19-latek.

Śledztwo doprowadziło policjantów do wniosku, że mężczyźni dokonali łącznie ośmiu czynów karalnych, w tym kradzieży tożsamości kilkunastu osób, co doprowadziło do szkody firmy na poziomie ok. 50 tys. zł. Wobec mężczyzn zastosowano dozór policyjny, a za przestępstwo, którego się dopuścili, grozi im do ośmiu lat pozbawienia wolności.