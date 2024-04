Apel policji. Taka sytuacja może spotkać każdego

Internetowi oszuści wciąż polegają na braku świadomości swoich potencjalnych ofiar. Dzięki narzędziom, które pozwalają im na skuteczne podszywanie się na przykład pod pracowników banków, są oni w stanie przekonać nas, że w celu ochrony przed zagrożeniem lub z powodu problemów technicznych, konieczne jest przekazanie danych do logowania do bankowości elektronicznej.

Policja informuje o nowej kampanii, w której apeluje się do społeczeństwa o ostrożność. W ramach kampanii "Bankowcy dla CyberEdukacji" powstała seria krótkich filmów, w której znane osoby opowiadają, jak korzystać z cyfrowych usług bankowych w taki sposób, by nie doszło do tragedii.