Partnerzy AMD już testują nowe procesory EPYC. Te będą miały aż 96 rdzeni

Lista zawierająca 18 układów pochodzi od znanego z przecieków użytkownika Twittera o nicku YuuKi_AnS. Widać na niej zarówno procesory już w wersjach gotowych do wypuszczenia jak i próbki inżynieryjne z oznaczeniem ES. Co ciekawe widać, że AMD nie oznaczy nowej generacji procesorów EPYC jako kolejnych modeli z oznaczeniem 7XXX tylko tym razem będzie to seria 9000.