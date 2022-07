Pegasus w rękach 14 rządów krajów UE. Unijna komisja z ważnymi ustaleniami

Pegasus w Polsce zyskał popularność po tym, jak na jaw wyszło, że wiele osób ze świata polityki, czy związanych z wymiarem sprawiedliwości było szpiegowane przy jego użyciu. Przykłady to chociażby Roman Giertych, Ewa Wrzosek, Magdalena Łośko i Ryszard Brejza. Sprawie Łośko i Brejzy przyjrzały się Wyborcza, Die Zeit i Amnesty International, o czym informował Konrad Siwik. Przeprowadzone śledztwo pozwoliło dotrzeć do treści wiadomości, które miały być rozsyłane przez CBA do polskich polityków, w celu zainfekowania ich telefonów Pegasusem. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj .

Jak wyjaśniał już Karol Kołtowski, stworzone przez izraelską firmę NSO Group oprogramowanie pierwotnie miało służyć do śledzenia przestępców i walki z terroryzmem. Do sieci trafiła nawet jego ulotka, z 2015 roku, z której można dowiedzieć się, jakimi funkcjami dysponowało wówczas oprogramowanie (np. dostęp do SMS-ów i wiadomości e-mail, dostęp do historii przeglądania, śledzenie lokalizacji, dostęp do mediów społecznościowych, listy kontaktów czy wykonywanie zrzutów ekranu). Najprawdopodobniej do 2022 roku Pegasus został wzbogacony o nowe opcje, które znacznie zwiększają jego możliwości i skuteczność.