PKO Bank Polski: usługi nie działają, ale to nie jest awaria (aktualizacja)

Klienci PKO Banku Polskiego od godzin rannych (ze szczególnym nasileniem tuż przed 12:00) zgłaszają w serwisie downdetector awarię, głównie bankowości elektronicznej. Chociaż faktem jest, że w tym momencie mogą występować problemy z logowaniem, aplikacją mobilną i szeregiem innych usług PKO BP , nie jest to efekt usterki, ale zaplanowanych wcześniej prac serwisowych.

"Awaria" PKO BP to tylko prace serwisowe

Co jednak najważniejsze, w tym przypadku nie ma mowy o awarii, ale o nieświadomości klientów, że PKO przeprowadza prace serwisowe. Te były zapowiadane już 9 czerwca zarówno w aktualnościach na stronie banku, jak i w mediach społecznościowych. Z wpisu na Facebooku wynika, że utrudnienia mogą potrwać w praktyce do godziny 13:00, bo do wtedy może nie działać część opcji w ramach zabezpieczenia płatności 3D Secure 2. Bankowość internetowa powinna być natomiast teoretycznie dostępna już od 12:00.