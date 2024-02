Plaga wraca? Straszą podwyżkami cen prądu

Wielu z nas dobrze pamięta natrętne telefony od pani Klary Sobieraj, która próbowała nakłonić nas do inwestycji w fotowoltaikę. Rozmowa z nią nie należała do łatwych – pani Klara bowiem wcale nie istnieje. W rzeczywistości tego rodzaju rozmowy można określić mianem " robocalls ", czyli połączeń, w których nie rozmawiamy z prawdziwym człowiekiem, a ze zrobotyzowanym konsultantem, którym steruje operator.

Od pewnego czasu natężenie telefonów w sprawie fotowoltaiki od robo-konsultanta zdawało się wyraźnie zmaleć. Niestety, plaga wraca i wydaje się, że jest nieco bardziej dopracowana. Tym razem dzwoni do nas pani Karolina Maj i straszy nas przede wszystkim wysokimi rachunkami za prąd. Jedna z naszych czytelniczek podzieliła się z nami nagraniem rozmowy z rzeczoną "konsultantką".

Pani Karolina jest bardzo wesoła i bardzo życiowa. W trakcie rozmowy używa wielu określeń, które mają nawiązać więź porozumienia z rozmówcą. I tak słyszymy na przykład, że rachunki za energię są "nieszczęsne" – kto by się z tym nie zgodził? Ale jest sposób na to, by przestać być "zależnym" od zakładu energetycznego.