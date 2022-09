Oszustwo "na PGE". Wraca stara metoda

"Oszustwo na PGE" jest nam znane od dawna. Przestępcy podszywający się pod przedstawicieli operatora sieci dystrybucyjnej, stosują ją, by łatwo przestraszyć swoją ofiarę i zachęcić, do zareagowania na wiadomość.

Oszustwo jest z nami na tyle długo, że większość z nas prawdopodobnie nie da się na nie nabrać. Jednak czasem, w roztargnieniu, może przyjść nam do głowy, że faktycznie nie opłaciliśmy rachunków za prąd i powinniśmy uregulować płatność. Należy wówczas jednak pamiętać, że PGE nigdy nie przesyła wiadomości SMS z linkiem do wykonania przelewu.

Warto też blokować kolejne numery wykorzystywane przez cyberprzestępców, choć może to nieco przypominać walkę z wiatrakami. Numer 693794378 to tylko jeden z wielu wykorzystywanych do realizowania kampanii phishingowych. Jednak im więcej zablokowanych numerów telefonów, tym mniejsze ryzyko na to, że powtórnie zostaniemy zaatakowani przez oszustów.