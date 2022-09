Pobrałeś te aplikacje? Sprawdź rachunek za telefon

O problemie czytamy na Twitterze dzięki wpisowi analityczki z Kaspersky'ego. Mowa o aplikacji Flashlight & More Convenience oraz Fancy Launcher Live wallpaper . Obydwie są już niedostępne w Google Play, ale nim zostały usunięte, pobrano je odpowiednio przynajmniej 10 tys. i 50 tys. razy. Obydwie były zainfekowane oprogramowaniem Harly działającym na podobnej zasadzie jak znany trojan Joker.

Chociaż co do zasady kampania była wycelowana w użytkowników Androida z Tajlandii, niewykluczone, że programy zostały pobrane także na innych rynkach lub są dystrybuowane również poza sklepem Google Play. Opisywany trojan z rodziny Harly, podobnie jak Joker, zapisuje ofiarę do niechcianych usług premium. W praktyce należy się wówczas liczyć z wyższym rachunkiem za telefon.