Pociąg do bankructwa. "Konkurs PKP: wygraj 2000 złotych" to sprawka oszustów

2 000 zł piechotą nie chodzi, a już na pewno nie znajdziemy ich w PKP. Mimo to cyberprzestępcy postanowili wykorzystać spółkę Skarbu Państwa w kolejnym oszustwie. Na Messengerze lub WhatsAppie wysyłają fałszywe wiadomości, w których zachęcają do wzięcia udziału w konkursie – zauważa serwis CyberRescue.

Po kliknięciu łącza zostajemy przekierowani na spreparowaną stronę, podszywającą się pod PKP. Aby wziąć udział w losowaniu, wystarczy wypełnić krótką ankietę, a następnie udostępnić link swoim znajomym. Oprócz adresu e-mail trzeba podać swoje imię, nazwisko i numer telefonu. Przestępcy mogą próbować wykorzystać pozyskane dane np. do logowania do bankowości internetowej. Inną opcją jest sprzedaż przejętych informacji osobom trzecim.

Jedną z takich wiadomości otrzymał Mateusz, który powiadomił Cyber Rescue o nowym oszustwie. – Dostałem wiadomość od kumpla na Messengerze. Pomyślałem, że skoro mi to wysyła, nie jest to nic niebezpiecznego. Wziąłem udział w tym konkursie i po chwili zrozumiałem, że to oszustwo. Najgorzej, że wysłałem go do wielu znajomych – przyznaje mężczyzna.