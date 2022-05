Oszustwo na Ministerstwo Finansów. Cyberprzestępcy rozsyłają fałszywą ankietę

Oszuści , wykorzystując wizerunek Ministerstwa Finansów, znanej i darzonej zaufaniem instytucji państwowej, rozsyłają SMS-y z linkiem przekierowującym do fałszywej strony z ankietą. Z wiadomości wynika, że jest to ankieta stworzona w ramach "Akcji Ministerstwa Finansów" i dotyczy opinii na temat prezentowanych produktów i usług bankowych, a jej celem jest "poprawa jakości obsługi klienta". Osoby, które zdecydują się na jej wypełnienie, mogą rzekomo zyskać 250 zł na swojej konto.

Link zawarty w SMS-ach przekierowuje do strony, która wymusza podanie wrażliwych danych, w tym loginu oraz hasła do bankowości internetowej. Ich wpisanie to nic innego, jak najprostszy sposób na utratę dostępu do konta oraz środków na nich zgromadzonych. Warto o tym pamiętać i nie dać nabrać się cyberprzestępcom na stosowane od dawna metody. Dodatkowo, o czym często przypominamy, w przypadku jakichkolwiek wiadomości zawsze można skontaktować się z rzekomym nadawcą wiadomości, korzystając z oficjalnych kanałów komunikacji i zweryfikować prawdziwość otrzymywanych komunikatów.