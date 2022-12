Policjant każe odblokować telefon. Czy masz prawo odmówić?

W prawie anglosaskim służby mogą otrzymać dostęp do danych urządzenia wyłącznie za zgodą właściciela lub po otrzymaniu prawomocnego wyroku sądu. Pod tym względem polskie przepisy nie są jednak jednoznaczne. Sprawia to, że kwestia odblokowania telefonu na żądanie policji jest przedmiotem interpretacji prawników.

O pomoc w rozstrzygnięciu tej sprawy poprosiliśmy dra hab. Szymona Pawelca z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. – W największym skrócie można powiedzieć, że jednym z podstawowych elementów zasady prawa do obrony i jednym z fundamentów rzetelnego procesu karnego jest zakaz zmuszania kogokolwiek do dostarczania dowodów na swoją niekorzyść – pokreślił nasz rozmówca.

Jeśli stróż prawa nabierze na przykład podejrzeń, że urządzenie nie należy do nas, może zażądać sprawdzenia numeru IMEI, czyli specjalnego ciągu cyfr, który pozwala ustalić, czy telefon nie został zgłoszony jako skradziony. Wtedy również możemy odmówić odblokowania urządzania, ale policjant może nas zatrzymać na 48 godzin i spróbować uzyskać do niego dostęp. Wiąże się to jednak z długimi procedurami – służby muszą przedstawić szereg dokumentów oraz powołać biegłego informatyka, który włamie się do pamięci telefonu.