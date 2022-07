Oszustwo "na policjanta". Stracił 100 tys. złotych

Efektem wystukania numeru 112 podczas trwającego połączenia było co najwyżej wystukanie tego numeru. Nie doszło do połączenia ze służbami i właśnie o to chodziło oszustom. Po wybraniu numeru alarmowego przez lubinianina, w słuchawce odezwał się kolejny rozmówca, który potwierdził, że jego środki mają być zagrożone. W rzeczywistości połączenie nie zostało przerwane ani na chwilę, a drugi rozmówca po prostu mówił do tego samego telefonu, co pierwszy z oszustów.