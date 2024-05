Polski Światłowód Otwarty zwiększył zasięg. Lista miejscowości

Kolejne miasta, które zyskały najwięcej domów w zasięgu światłowodu PŚO to Warszawa z 1749 nowymi adresami oraz Bielsko-Biała , gdzie dodano 1185 nowych gospodarstw domowych. Ponadto operator przeprowadził modernizację sieci HFC do standardu FTTH w 48 tys. gospodarstw domowych.

Dzięki tym działaniom, Polski Światłowód Otwarty zwiększył zasięg swojej sieci światłowodowej łącznie o ponad 61 tys. gospodarstw domowych . Dla klientów oznacza to lepszą dostępność szybkiego internetu u dostawców. Warto wiedzieć, że o sieci FTTH w kraju można się wiele dowiedzieć z interaktywnej mapy światłowodów .

Polski Światłowód Otwarty jest największym hurtowym operatorem w Polsce, który oferuje wszystkim operatorom detalicznym otwarty dostęp do sieci szerokopasmowej. Na początku działalności, zasięg sieci PŚO obejmował 3,7 mln gospodarstw domowych. Operator chce do 2028 roku powiększyć zasięg o 2 mln nowych domów, by docelowo objąć nim ponad 6 mln gospodarstw. Obecnie w zasięgu PŚO znajduje się ponad 3,8 mln gospodarstw domowych.