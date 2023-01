VALL-E to sztuczna inteligencja , która potrafi symulować głos, bazując na jego trzysekundowej próbce. Wystarczy krótki urywek wypowiedzi, by oprogramowanie nauczyło się naśladować głos jej autora, uwzględniając przy tym intonację, czy emocje, które towarzyszyły osobie mówiącej. Możliwości VALL-E imponują, ale mogą nieść za sobą też poważne zagrożenie.

Swego czasu w polskim internecie dostępne były programy, które potrafiły generować wypowiedzi na podstawie głosów bohaterów popularnych gier komputerowych. Było to narzędzie, które mogło mocno rozwijać fandom - twórcy fanowskich modyfikacji mogli przy poniesieni znikomych kosztów stworzyć pełne udźwiękowienie swoich produkcji. Nie brakowało też prób wykorzystywania możliwości oprogramowania do tworzenia humorystycznych filmów.

Łatwo sobie wyobrazić, że osoby o nieuczciwych zamiarach będą chcieli wykorzystać tego rodzaju oprogramowanie i, przechwytując głos swoich potencjalnych ofiar, wykorzystywać go do nieetycznych praktyk. Oszustwa "na wnuczka" i pokrewne mogą być jeszcze łatwiejsze, jeśli oszust będzie mógł posługiwać się głosem rzeczonego wnuka.

Możliwe, że tego typu oprogramowanie zostanie też wykorzystane do tzw. robocalls . W Polsce praktyki te znamy przede wszystkim z telefonów dotyczących instalacji fotowoltaicznych . Obecnie rozmówca może usłyszeć podczas takiej rozmowy jedną z wielu nagranych wcześniej kwestii, które rzecz jasna brzmią naturalnie, ale nie zawsze pasują do kontekstu całej rozmowy.

Sztuczna inteligencja to potężne narzędzie. Jak każde może zostać wykorzystana w dobrych lub złych intencjach. Jej powszechne wykorzystanie to kolejny krok w kierunku rozwoju społeczeństwa. Ważne jest, aby uświadomić sobie, jakie zagrożenia za sobą niesie i co należy robić, by uniknąć kłopotów z nią związanych, jednocześnie nie demonizując jej.