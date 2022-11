Dostałeś SMS z tych numerów? Natychmiast je usuń

W listopadzie i grudniu da się zauważyć bardzo duży wzrost liczby wiadomości SMS, które dotyczą rzekomej niedopłaty do paczki. Biorąc pod uwagę, że w okresie tym często kupujemy przez internet, oszuści starają się rozsyłać tego typu komunikaty, licząc przy tym, że uda im się trafić do kogoś, kto autentycznie czekał na przesyłkę i uwierzy, że musi dopłacić.

W rzeczywistości jednak jest to oszustwo i to niezbyt wysublimowane. Treść wiadomości jest krótka, zwięzła i zawiera odnośnik do serwisu, który rzekomo ma pozwolić na uregulowanie płatności. W rzeczywistości jest to serwis, który służy oszustom do przechwycenia wrażliwych danych i wyczyszczenia konta swojej ofiary. Poniżej prezentujemy przykładową treść wiadomości od oszustów.