Rosjanie nie umkną służbom. Putin zatwierdził elektroniczny pobór

Obywatele Rosji byli dotąd powiadamiani o powołaniu przy pomocy listownego wezwania. Na elektronicznym koncie poborowego w portalu "Służby Państwowe" pojawiało się też stosowne powiadomienie. Od momentu podpisania ustawy e lektroniczne powołanie ma dokładnie taką samą wagę , jak jego listowny odpowiednik, a z chwilą umieszczenia go na internetowym koncie poborowego, uważa się je za doręczone. Tak samo za doręczone zostanie uznane wezwanie wysłane listem poleconym, na co zezwala ustawa.

Wezwanie zostanie uznane za doręczone po 7 dniach od wpisania go do rejestru wezwań. Dodatkowo firmy będą zobowiązane wręczać wezwania swoim pracownikom, kiedy ci stawią się do pracy. Krótko mówiąc, żaden Rosjanin nie będzie mógł czuć się bezpieczny i mieć pewność, że nie zostanie wysłany do strefy wojny.