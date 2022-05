Putin podjął decyzję. Chodzi o zagraniczne programy antywirusowe

Oznacza to, że zakazem zostaną objęci tacy producenci oprogramowania jak amerykańskie NortonLifeLock Inc. i McAfee czy fińskie F-Secure Corporation. Dokument podpisany przez Putina określa ponadto, że w każdym dziale, instytucji i organizacji zostaną stworzone specjalne jednostki bezpieczeństwa.

NortonLifeLock Inc. jest producentem popularnego oprogramowania Norton AntiVirus. Chroni on pliki na komputerze oraz pocztę elektroniczną i komunikatory, usuwając automatycznie robaki, wirusy i trojany. Nowe wersje umożliwiają też wykrywanie niebezpiecznego oprogramowania szpiegującego, za pomocą którego cyberprzestępcy mogą poznać m.in. nasze dane do logowania w internetowym serwisie transakcyjnym.