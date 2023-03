Rosjanie chcieli bankructwa Netflixa? Namawiali do kradzieży treści

Jak donosi Cybernews, Miedwiediew nakłaniał do rozpowszechniania pirackich treści - od hollywoodzkich filmów po oprogramowanie, które nie jest już dostępne w Rosji. W rozmowie z rosyjskimi mediami powiedział, że skoro popularne platformy streamingowe takie jak Netflix wycofały się z kraju, to Rosjanie powinni pobierać i używać ich treści za darmo. Dodał też: "rozrzuciłbym te treści po całym internecie, aby wyrządzić im [red. zachodnim firmom] maksymalne szkody. Maksymalne, żeby zbankrutowali".

Zdanie Miedwiediewa podziela sekretarz prasowy Władimira Putina - Dmitrij Pieskow. Cybernews informuje, że poparł on jego decyzję odnośnie dystrybucji pirackich zachodnich treści na dużą skalę. Polityk zaznaczył: "Rosja powinna opowiadać się za dystrybucją pirackich kopii zarówno zachodniej muzyki, jak i filmów w sieci". Pieskow przyznał również, że sam z nich korzysta. Nie pobiera ich osobiście, bo nie wie, jak to zrobić, ale robi za niego to ktoś inny.