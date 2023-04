Rosyjscy szpiedzy atakują Polskę. Kontrwywiad alarmuje

- Zacieśnianie współpracy między krajowymi podmiotami obserwującymi aktywność grup sponsorowanych przez obce państwa jest kluczowe dla bezpieczeństwa Polski. Dzięki bliskiej współpracy analityków CERT Polska i Służby Kontrwywiadu Wojskowego połączono elementy widziane z różnych perspektyw. Dało to efekt w postaci raportu zawierającego analizę nigdy wcześniej nie opisywanych narzędzi i z pewnością przyczyni się do zwiększenia ich wykrywalności - podkreślił Janusz Cieszyński, Minister Cyfryzacji.

W trwającej i wciąż rozwijanej kampanii cyberprzestępcy wykorzystują technikę spear phishingu. Wysyłają wiadomości do wyselekcjonowanych pracowników placówek dyplomatycznych. Podszywają się w nich pod ambasady różnych krajów europejskich. W korespondencji przesyłano np. zaproszenie na spotkanie lub do wspólnej pracy nad określoną sprawą. Wiadomość zawierała też załącznik, który miał rzekomo kierować do kalendarza ambasadora, szczegółów spotkania lub pliku do pobrania.