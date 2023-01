Rosyjskie QR kody. Dezinformacja szerzy się w polskich miastach

Rosyjskie trolle zaczęły działać na dwa fronty. W ostatnich dniach zaczęły szerzyć dezinformację już nie tylko w sieci, ale również na ulicach polskich miast. Oszuści podszywający się pod Urząd do Spraw Cudzoziemców, rozwieszają ulotki informujące o rzekomym zbieraniu informacji o obywatelach Ukrainy przebywających w Polsce. Sekurak zauważa, że pojawiły się one w kolejnym polskim mieście.

Zamieszczony na plakatach kod QR prowadzi do chmury Proton Drive, w której znajduje się dokument zatytułowany: "oświadczenie_o_cudzoziemcach_przebywających_w_rp.doc". Najprawdopodobniej jest to kolejna próba wyłudzenia wrażliwych danych. Warto nadmienić, że w tym przypadku nie chodzi wyłącznie o informacje dotyczące osoby skanującej kod, ale również Ukraińców, którzy przebywają na terenie Polski.

Ulotki ze wspomnianymi kodami QR pojawiły się najpierw we Wrocławiu . Teraz – jak donosi Sekurak – zauważono je również w Krakowie . Niewykluczone, że w końcu trafią do innych dużych polskich miast.

Urząd do Spraw Cudzoziemców odniósł się do fałszywego ogłoszenia na Twitterze: "Urząd do Spraw Cudzoziemców nie jest autorem ogłoszenia i nie zbiera wspomnianych na ulotce informacji. Treść ulotki może sugerować, że jest to próba wyłudzenia danych osobowych" – ostrzega UdSC.