Oszuści podszywają się pod Netflix. Rozsyłają wiadomości

Netflix to platforma streamingowa znana większości z nas, która zapewnia rozrywkę w postaci dostępu do bogatego pakietu m.in. filmów i seriali. Korzystanie z niej wymaga zakupu subskrypcji, a co za tym idzie, również podania naszych danych. Jest to jednak jednorazowa procedura, o czym powinniśmy pamiętać, zwłaszcza gdy dostaniemy wiadomość tekstową informującą o problemach z subskrypcją.