Rosyjskie trolle zmieniają taktykę. Teraz realizują zlecenie "na córkę"

Wojna w Ukrainie zmusiła wielu obywateli tego kraju do opuszczenia swojej ojczyzny. Bezpieczną przystań znajdują w Polsce, gdzie z otwartymi ramionami witają ich wolontariusze, a także polskie rodziny, które udostępniają im kąt we własnych domach.

Z najnowszych raportów wynika, że w Polsce jest już blisko 2 mln uchodźców z Ukrainy, a ta liczba stale rośnie. Przede wszystkim są to kobiety, matki z dziećmi oraz seniorzy – wszyscy musieli uciekać przed tragedią, jaka spotkała ich kraj. Wielu Ukraińców można obecnie spotkać m.in. w urzędach, gdzie otrzymują numery PESEL.

Wojtek Kardyś, specjalista od social mediów, dostrzegł na Twitterze pewne konto, które próbuje wzbudzić antyukraiński nastrój wśród innych użytkowników. "Moja córka nie została dziś wpuszczona przez ochroniarza do urzędu miasta Warszawa-Mokotów. Powiedział, że obsługują tylko Ukraińców" – czytamy w fałszywej wiadomości.

Kadryś w kolejnym wpisie napisał: "Poszło zlecenie na córkę", wskazując konta, które bezmyślnie powielały fałszywą informację, modyfikując ją w taki sposób, by brzmiała jeszcze bardziej absurdalnie. Oczywiście nie musieli być to rosyjscy trolle, a zwyczajni użytkownicy świadomi kłamstwa, ale na tyle niepoważni by śmieszkować, zamiast po prostu zgłosić konto.