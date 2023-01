Kradli głosy celebrytów. Ostra reakcja firmy na nadużycia

ElevenLabs, firma udostępniająca generator głosu oparty na SI, może być zmuszona do wyłączenia swojego systemu, a już na pewno do wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń. Kontrowersje pojawiły się po doniesieniach o tym, że platforma była wykorzystywana do klonowania głosów celebrytów i szerzenia mowy nienawiści.