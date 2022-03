SMS o mobilizacji wojskowej? MON ostrzega przed oszustwem

W ostatnich dniach do Polaków zaczęły docierać SMS z informacją o podwyższonym stanie zagrożenia wojennego i konieczności stawienia się do Wojskowej Komendy Uzupełnień, jak informuje Ministerstwo Obrony Narodowej. To nic innego, jak kolejne oszustwo, na które nie należy reagować. MON podkreśla, że Wojsko Polskie nie prowadzi mobilizacji.