Windows 11 22H2 to porażka. Powoduje problemy dla posiadaczy kart graficznych

Jak podaje portal mspoweruser powołując się na wątki z oficjalnego forum Microsoftu i Reddita wygląda, że aktualizacja z jakichś powodów obcina wydajność procesora. Jeden z graczy wskazuje, że w Battlefield V oraz Need for Speed Heat użycie procesora Core i7-12700K spadło z 50-60 proc. do 5 proc. powodując spadki liczby kl./s z 120 do 30 kl./s.