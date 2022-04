Tanie kupowanie i zwrot pieniędzy. Sprawdzamy, jak to działa

Tanio, taniej, najtaniej

Kupowanie w sieci to sama przyjemność. Można wygodnie usiąść w fotelu i przeglądać oferty interesujących sklepów. Jak już wybierzecie odpowiedni produkt, to wystarczy go zamówić i czekać na kuriera. Często oferty są atrakcyjniejsze cenowo niż w sklepach stacjonarnych, a jeżeli okaże się, że nie trafiliście z rozmiarem, to coraz więcej firm oferuje darmowe zwroty.

Czy może być jeszcze lepiej? Przeglądając produkty, warto działać z głową i porównać ceny lub obserwować dany sklep, ponieważ sprzedawcy często organizują różnego rodzaju promocje. Polegają one nie tylko na obniżkach cen, ale także na stosowaniu specjalnych kuponów zniżkowych. Choć nie każdy ma na to czas, są odpowiednie narzędzia, dzięki którym kupicie wymarzony produkt na atrakcyjnych warunkach. Doskonałym rozwiązaniem jest wtyczka od Alerabat.com. Znajdziecie w niej nie tylko kupony zniżkowe, ale także stworzycie swoje listy zakupowe, które pozwolą na śledzenie cen i dokonanie transakcji w odpowiednim momencie. Jeżeli cena produktu spadnie do żądanego pułapu, to otrzymacie powiadomienie.

Kupuj i zyskuj

Choć brzmi to jak slogan programu lojalnościowego, w którym będziecie musieli uzbierać bardzo dużo punktów, żeby odebrać nagrody, to w przypadku promocji Cashback otrzymacie od Alerabat.com żywą gotówkę. Wystarczy założyć konto i zainstalować wtyczkę. Zwrot pieniędzy dostaniecie za zakupy w sklepach biorących udział w akcji. Dodatek do przeglądarki poinformuje was o tym, czy opcja ta jest dostępna. Jak obliczyć kwotę zwrotu? To proste – należy otworzyć wtyczkę, aby zobaczyć wysokość Cashbacku wyrażoną w procentach. Następnie należy zsumować wartość netto zamówienia i obliczyć kwotę zwrotu.

Jak to działa?

Z racji tego, że pochodzę z Poznania, to mam czarny pas w poszukiwaniu najlepszych ofert, żeby kupić najtaniej, jak się da. Postanowiłem przetestować wtyczkę Alerabat.com. Proces jest prosty i szybki. W moim przypadku wystarczyło wejść na stronę programu, która automatycznie wykryła przeglądarkę i po naciśnięciu przycisku przekierowała mnie do sklepu App Store. Tam wystarczyło potwierdzić instalację, następnie zatwierdzić uprawnienia w przeglądarce Safari i gotowe. Całość zajęła mi ok. 2 min i mogłem ruszyć na zakupy.

Po wejściu do interesującego mnie sklepu internetowego wybrałem produkty i dodałem je do koszyka. Wtyczka zasugerowała sprawdzenie kodów zniżkowych, które oferuje sprzedający, i dobrała najbardziej optymalny, żebym zaoszczędził jak najwięcej pieniędzy. Później wystarczyło zatwierdzić zakup, zapłacić i czekać na zasilenie konta Cashback. Oczywiście muszę tutaj wspomnieć, że nie wszystkie sklepy biorą udział w programie Cashback, więc musicie to sprawdzić we wtyczce. Szczegóły programu i regulamin znajdziecie na www.alerabat.com.