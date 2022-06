Telegram Premium bez reklam. Nowa opcja już niedługo

Chcąc wyjść na przeciw oczekiwaniom użytkowników aplikacji Telegram, twórca szukał możliwości dalszego podniesienia obecnych limitów. O ile same chęci nie stanowią tutaj problemu, tak usunięcie wszystkich limitów dla wszystkich doprowadziłoby do ogromnego ruchu, zaś koszty utrzymania serwera stałyby się nie do opanowania. By móc zapewnić większe limity niezbędne więc było wprowadzenie płatnej opcji.