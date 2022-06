Telegram uruchomił wersję premium. Komunikator z rekordową liczbą użytkowników

Wśród funkcji premium w Telegramie znalazły się możliwość przesyłania większych plików o rozmiarze do 4 GB oraz ich szybsze pobieranie. W aplikacji wprowadzono także podwojone limity dla wszystkich funkcji: można śledzić do 1000 kanałów, utworzyć do 20 folderów czatu z 200 czatami każdy, przypiąć 10 czatów na głównej liście, zapisać do 10 ulubionych naklejek i dodać czwarte konto do aplikacji. Inne narzędzia Premium obejmują unikatowe naklejki (niektóre z pełnoekranowymi animacjami), unikalne reakcje emoji, odznaki premium oraz rozmowy głosowe.