TUSK w trosce o wolność słowa. Nowa przeglądarka dla konserwatystów w USA

Twórca przeglądarki podał serwisowi TechNewsWorld, że program powstał, by pomóc konserwatystom dotrzeć do innych osób ze swoimi treściami. Jego zdaniem pozostałe przeglądarki na rynku temu nie sprzyjają, co jest sprzeczne z ideą wolności słowa. Technicznie TUSK bazuje na Chromium, ale nie jest jeszcze maksymalnie dopracowany choćby od strony zakresu konfiguracji. W "zwykłym" Google Chrome znajdziemy w opcjach więcej możliwości.