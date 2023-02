Uber prześwietli kierowców. Kontrole ruszą w całej Polsce

"Proces osobistej weryfikacji kierowców to duże wyzwanie logistyczne, ale wierzymy, że nasze działania przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa w przejazdach. Pierwszy etap idzie nam bardzo sprawnie. W Warszawie na początku zapraszaliśmy do Centrum Wsparcia Kierowców około dwustu kierowców tygodniowo, a teraz jesteśmy gotowi zwiększyć tę liczbę trzykrotnie. Ten proces, choć długotrwały, jest na pewno efektywny. Weryfikacja osobista, fizyczna wszystkich kierowców to nasz cel i cieszymy się, że inni też dostrzegają taką potrzebę" – mówi Marcin Konrad Moczyróg, dyrektor regionalny Uber CEE.