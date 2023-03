Ukryj swoje tajemnice w telefonie dzięki Motorola ThinkPhone

W tym telefonie możesz ukryć prywatne dana tak, aby nikt się do nich nie dobrał. Zobacz co potrafi Motorola ThinkPhone, jeden z najbezpieczniejszych smartfonów z Androidem.

Telefon to Twoja prywatna przestrzeń, do której nikt nie powinien mieć dostępu. Przynajmniej w teorii, bo w praktyce bywa z tym różnie. Jakimś dziwnym sposobem partnerka lub partner zdobędzie lub odgadnie PIN, znajomy musi pożyczyć Twój telefon, żeby pilnie coś sprawdzić albo dajesz smartfon dziecku, bo koniecznie chce pograć w grę.

Efekt takiego pożyczania bywają nieprzyjemne. A to ktoś niby niechcący zobaczy prywatne zdjęcia albo wejdzie w prywatne notatki, lub dziecko trafi tam gdzie nie powinno. Wiemy jak jest. Istnieją jednak sposoby, aby stworzyć własną, prywatną przestrzeń w telefonie, chronioną dodatkowym PINem, innymi niż PIN do odblokowywania urządzenia. Jest też opcja włączenia specjalnej przestrzeni z dostępem tylko do wybranych aplikacji lub gier, idealna gdy chcesz dać smartfon na chwilę dziecku lub innej osobie. Jeśli korzystasz z odpowiedniego telefonu, to w zasadzie masz wszystko podane jak na tacy. Takim smartfonem jest właśnie Motorola ThinkPhone.

Jeśli szukasz dokładniejszych informacji o smartfonie, to pełną recenzję Motorola ThinkPhone możesz już teraz przeczytać na benchmark.pl. Poniżej skupiam się wyłącznie na kilku najciekawszych funkcjach podnoszących bezpieczeństwo Twoich danych na telefonie.

Bezpieczny folder - Twoje prywatne miejsce w telefonie

Motorola ThinkPhone ma wiele funkcji służących do zabezpieczania wrażliwych danych. Jedną z najważniejszych jest Bezpieczny folder. Tutaj możesz dodać wybrane aplikacje, które będą zabezpieczone przed niepowołanym dostępem. Bardzo ważne jest to, że są to duplikaty aplikacji, co oznacza, że osoba która dostanie się do telefonu może wejść np. w Dysk Google i nie znaleźć tam nic ciekawego, ale ta sama aplikacja w Bezpiecznym folderze będzie już zawierała to, co ma zostać tajne i w pełni prywatne (zdjęcia, informacje, notatki, dokumenty itp).

Dostęp do Bezpiecznego folderu możesz zamaskować tworząc dla niego niepozorną ikonę i nazwę. Przykładem może być ikonka z hamburgerem i nazwą Jedzenie. Raczej nikt w pierwszej kolejności do tego nie zajrzy, a jeśli nawet, to i tak zostanie poproszony o podanie dodatkowego PINu zabezpieczającego, który może być inny, niż PIN do telefonu. Ponadto taka ikona może być nawet całkiem ukryta, niewidoczna i nieprzyciągająca uwagi.

Ważną kwestią poprawiającą bezpieczeństwo w telefonie Motorola ThinkPhone jest też funkcja mieszania klawiatury PIN. Dzięki niej cyfry za każdym razem będą w innym miejscu, co utrudni odgadnięcie PINu poprzez sprawdzenie śladów dotknięć palcem na szkle wyświetlacza. Takie mieszanie klawiatury można aktywować nie tylko podczas odblokowywania Bezpiecznego folderu, ale również w czasie odblokowywania telefonu.

Dostęp tylko do wskazanych aplikacji, w ustalonym czasie

Kolejną bardzo przydatną funkcją są Twoje przestrzenie, dostępne w aplikacjach pod nazwą Family Space. Załóżmy, że chcesz pożyczyć dziecku telefon na czas dłuższej podróży, żeby się nie nudziło. Dotykasz przycisku Utwórz przestrzeń, nazywasz ją np. Dla dziecka, dodajesz tylko te aplikacje i gry, do których dziecko ma mieć dostęp, wybierasz inną tapetę pulpitu (w razie, gdyby domyślna była nieodpowiednia), zaznaczasz opcję wymaganego hasła aby wyjść z danej przestrzeni, a na końcu dotykasz przycisku Uruchom.

Ukrywanie powiadomień

Producent pomyślał również o tym, aby podczas korzystania z tej przestrzeni ukryć powiadomienia z prywatnych aplikacji. Oznacza to, że w czasie gdy dziecko lub inna osoba będzie korzystała z telefonu w przestrzeni którą dla niej stworzyliśmy, nie zobaczy Twojego prywatnego czatu, nagłówków e-maili, SMSów itp. Sprzyja to zwiększeniu poufności rozmów.

Blokowanie zabezpieczeń

W systemie jest też opcja Zablokuj sieć i zabezpieczenia, która sprawia, że gdy telefon jest zablokowany nie ma możliwości wyłączenia połączenia internetowego lub włączenia trybu samolotowego (np. z górnego, wysuwanego menu). Sprzyja to bezpieczeństwo telefonu i danych w przypadku, gdy zostawisz gdzieś telefon lub go zgubisz. Wtedy masz większą szansę na to, że da się zdalnie zlokalizować urządzenie.

Kontrola prywatności

Za najważniejszą część zabezpieczeń odpowiada technologia ThinkShield, która szyfruje zabezpieczone przestrzenie sprzętowo i chroni programowo. Dzięki temu Twoje prywatne dane pozostaną dostępne tylko dla Ciebie. To rozwiązanie chroni też do pewnego stopnia przez złośliwym oprogramowaniem, a także wyłudzaniem informacji. Telefon ma też skaner antywirusowy, który sprawdza pamięć i aplikacje.

Motorola ThinkPhone pracuje bardzo szybko, ma jasny wyświetlacz OLED 144 Hz, dużo pamięci, działa około 1,5 dnia na baterii, robi dobre zdjęcia z aparatu głównego i nagrywa wideo 8K. Ma też wodoszczelną obudowę IP68. Cena to prawie 5000 zł, ale telefon oferuje wysoki poziom bezpieczeństwa i zalicza się do grona modeli z najwyższej półki.

Więcej informacji, przykładowe zdjęcia i filmy z aparatów oraz pomiary wydajności znajdziesz w pełnej recenzji Motorola ThinkPhone. Zapraszam!

Tomasz Duda, dziennikarz dobreprogramy.pl